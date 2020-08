Azzolina non smette mai di stupire. Ecco l’ultima gaffe del ministro dell’Istruzione (Di martedì 11 agosto 2020) Ecco l’ennesima vicenda che pone sotto i riflettori la ministra Azzolina e che sta diventando virale all’ennesima velocità della luce. Questa volta la critica la colpisce, non per la gestione del ‘rientro a scuola in sicurezza’, ma a causa di una clamorosa gaffe commessa in un post pubblicato su Twitter. La ministra dell’istruzione, che di certo sa come consultare un dizionario, ha confuso il termine “effrazione” con quello, nel contesto incorretto, di “infrazione”. Nel tweet della ministra si legge: “L’IC “Virgilio – Salandra” di Troia (FG) ha subito un’infrazione ad opera di ladri che hanno fatto dei danni, per fortuna piccoli ma pur sempre meritevoli di condanna. Ho sentito la DS Maria Michela Ciampi, al lavoro per la ... Leggi su ilparagone

Capezzone : L’ortografia, la grammatica e la sintassi, ferite un’altra volta dal ministro #Azzolina, ringraziano tutti coloro c… - matteosalvinimi : Cosa succede se si rompono i banchi con le rotelle? Risposta della Azzolina (con tanto di risata): 'c'è la garanzia… - marcotravaglio : LA BANDA DEL BANDO - Addio scuola. “I sindacati alla Azzolina: ‘La scuola non riaprirà’” (il Giornale, 18.7). Matta… - cronacadiroma : Gaffe #Azzolina: i social non perdonano #AzzolinaBocciata - massimodelturco : Un ministro dell'istruzione che non sa neanche scrivere! Infrazione anziché effrazione. E i danni 'meritevoli' e no… -