Remothered: Broken Porcelain in un nuovo trailer che ci mostra gli spaventosi personaggi dell'hotel (Di lunedì 10 agosto 2020) Attraverso un comunicato stampa, l'editore indipendente Modus Games ha condiviso oggi un trailer che presenta l'impressionante cast del nuovo videogioco horror/thriller Remothered: Broken Porcelain, creato e disegnato da Darril Arts e sviluppato da Stormind Games. Il gioco non avrà sicuramente problemi a far rabbrividire i giocatori dalla paura quando arriverà su PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, e Xbox One il 20 ottobre. Il video vede la giovane disadattata Jennifer alle prese con i personaggi e i fenomeni spaventosi che popolano l'Ashmann Inn, un hotel immerso nel mistero situato in un'area montana isolata. Dalla direzione dell'hotel incredibilmente fredda alle voci di corridoio che parlano di ... Leggi su eurogamer

