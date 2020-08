Mercato AV, Trenitalia (Gruppo FS) in Spagna con 23 nuovi Frecciarossa 1000 (Di lunedì 10 agosto 2020) (Teleborsa) – Saranno Hitachi Rail e Bombardier Transportation Italy a realizzare per Trenitalia (Gruppo FS Italiane) i 23 nuovi Frecciarossa 1000 per i servizi alta velocità in Spagna a per un valore economico di circa 800 milioni di euro. I nuovi treni – si legge in una nota ufficiale – sono parte di un più ampio piano per rinnovare e ampliare la flotta di Trenitalia che – in qualità di socio del consorzio ILSA, composto anche dalla compagnia aerea Air Nostrum – ha vinto la gara promossa dal gestore dell’infrastruttura spagnola (ADIF) per l’assegnazione delle tracce per i collegamenti alta velocità in Spagna. I 23 Frecciarossa 1000 ... Leggi su quifinanza

