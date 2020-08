Libano nel caos, il governo si dimette: proteste dopo l'esplosione (Di lunedì 10 agosto 2020) Guarda il video BREAKING: "I declare today the resignation of this government." Lebanon's PM Hassan Diab announces the resignation of his gov't amid anger over the Beirut blast. Follow our LIVE blog ... Leggi su thesocialpost

fattoquotidiano : Libano, dimissioni in massa dal governo: lasciano altri due ministri. Media: “Nel pomeriggio via tutto l’esecutivo” - fattoquotidiano : Libano, si è dimesso il governo di Hassan Diab: “Non fuggiamo dalle responsabilità”. Nuovi scontri tra manifestanti… - fanpage : In Libano la tensione è altissima. Dopo esplosione a #Beirut il Governo è nel caos - gemin_steven98 : RT @MarianoGiustino: Il Governo libanese annuncia le dimissioni. Il premier,Hasan #Diab alle18:30 nel discorso in diretta televisiva alla n… - cafifal : RT @fanpage: In Libano la tensione è altissima. Dopo esplosione a #Beirut il Governo è nel caos -