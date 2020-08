Le dimissioni del governo del Libano dopo l’esplosione di Beirut (Di lunedì 10 agosto 2020) Prima l’esplosione del deposito al porto di Beirut, poi l’aggiornamento del bilancio delle vittime (salito a 220 unità), poi la ricerca dei dispersi che è stata interrotta. E, da qualche giorno, le proteste in piazza per la rabbia legata alla gestione di uno dei più gravi episodi della storia recente del Libano. Inevitabile per il governo di Hassan Diab arrivare alle dimissioni. LEGGI ANCHE > dopo l’esplosione a Beirut, il Libano ha meno di un mese di riserve di grano dimissioni Libano, la scelta di Hassan Diab Una decisione che appariva già scontata prima del fine settimana, anticipata dal ministro dell’Informazione Manal Abdul Samad e resa inevitabile ... Leggi su giornalettismo

