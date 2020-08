La WWE piange la morte di Kamala: il Coronavirus si porta via il ‘Gigante dell’Uganda’ (Di lunedì 10 agosto 2020) Mondo del wrestling a lutto per scomparsa di James Harris, meglio conosciuto sul ring come Kamala. La WWE ha reso nota la sua morte attraverso un comunicato ufficiale, nel quale si legge che Kamala è deceduto a causa delle complicazioni dovute al Coronavirus. Nel 2011 il diabete e alcuni problemi dovuti all’ipertensione lo constrinsero all’amputazione di un piede. Nelle ultime ore, dopo un ricovero in ospedale avvenuto 5 giorni fa, Kamala è deceduto a causa di un arresto cardiaco improvviso. Soprannominato ‘Il Gigante dell’Uganda‘, per la sua grande mole (2 metri per 150 kg!) e la pelle nera, il nativo del Mississippi, interpretò con grande successo la gimmick di un wrestler cresciuto in una tribù dall’Africa, con tanto di pittura sul ... Leggi su sportfair

