L’indennità da 700 euro per testare il vaccino per il Coronavirus (Di domenica 9 agosto 2020) Sarà di 700 euro l’indennità per testare il vaccino per il Coronavirus dell’Istituto Spallanzani di Roma. Intanto, a 48 ore dall’annuncio dell’Istituto, è stato ampiamente superato il tetto delle 70 manifestazioni di interesse recapitate all’indirizzo di posta elettronica dirsan@inmi.it: il vaccino genetico di ultima generazione prodotto dalla Rei Thera di Castel Romano, arrivato l’altro ieri allo Spallanzani, sarà inoculato inizialmente «su 90 volontari», afferma l’assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato. Spiega oggi Repubblica Roma: Il protocollo, oltre a sostenere il costo dello studio che sarà condotto da due equipe ad hoc, ... Leggi su nextquotidiano

