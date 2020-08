I banchi per la scuola secondo Renzo Piano: la proposta dell’archistar (Di domenica 9 agosto 2020) Dopo aver progettato il nuovo ponte di Genova, Renzo Piano prova a suggerire una soluzione anche per il rientro a scuola. L’archistar ha lancia la proposta a Gloria Ghetti, del comitato Priorità alla scuola, inviando un video che è diventato subito virale. In tre minuti, infatti, Renzo Piano ha spiegato come ovviare al problema dei banchi mancanti. Renzo Piano, la proposta dei banchi in legno La proposta di Renzo Piano consiste nel realizzare dei banchi in legno, minimizzando i costi e dando anche lavoro ai circa 10 mila falegnami sparsi per l’Italia. “Gli amici mi chiamano geometra ... Leggi su quifinanza

