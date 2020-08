Voeller: «Havertz? Sappiamo dell’interesse del Chelsea ma non ci saranno sconti» (Di sabato 8 agosto 2020) Rudi Voeller, direttore generale del Bayer Leverkusen ha parlato di Kai Havertz alla Gazzetta dello Sport Rudi Voeller, direttore generale del Bayer Leverkusen, ha parlato di Kai Havertz stellina delle Aspirine, nel mirino del Chelsea. Havertz – «Se giocherà contro l’Inter? Certo che giocherà, anche per- ché lo vuole pure lui. Io sono un po’ all’antica: per me una stagione è finita quando finisce tutto. Prima non va via nessuno. Adesso con il Covid ci sono stati trasferimenti prima del termine, ma non da noi». Chelsea – «Con il suo talento è sulla lista di tutti i migliori club. Sappiamo dell’interesse di un paio di società, soprattutto del ... Leggi su calcionews24

fcin1908it : Voeller: 'L'Inter è forte e completa in tutti i reparti. Lukaku un muro. E Havertz ci sarà' -… - baxbbota : RT @Gazzetta_it: Intervista a #Voeller: “#Inter favorita per #Lukaku, ma il mio #Bayer ha #Havertz...” - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: Intervista a #Voeller: “#Inter favorita per #Lukaku, ma il mio #Bayer ha #Havertz...” - sportli26181512 : Voeller: “Inter favorita per Lukaku, ma il mio Bayer ha Havertz...”: Voeller: “Inter favorita per Lukaku, ma il mio… - Gazzetta_it : Intervista a #Voeller: “#Inter favorita per #Lukaku, ma il mio #Bayer ha #Havertz...” -

Ultime Notizie dalla rete : Voeller Havertz Voeller: “Inter favorita per Lukaku, ma il mio Bayer ha Havertz...” La Gazzetta dello Sport Voeller: «Havertz? Sappiamo dell’interesse del Chelsea ma non ci saranno sconti»

Rudi Voeller, direttore generale del Bayer Leverkusen, ha parlato di Kai Havertz stellina delle Aspirine, nel mirino del Chelsea. HAVERTZ – «Se giocherà contro l’Inter? Certo che giocherà, anche per- ...

Voeller: “Inter favorita per Lukaku, ma il mio Bayer ha Havertz...”

L’ufficio con vista campo di Rudi Voeller potrebbe essere abitato da un dirigente qualunque, dato che non ci sono ricordi della carriera di un centravanti campione del mondo. Ma su una parete nera, ap ...

Rudi Voeller, direttore generale del Bayer Leverkusen, ha parlato di Kai Havertz stellina delle Aspirine, nel mirino del Chelsea. HAVERTZ – «Se giocherà contro l’Inter? Certo che giocherà, anche per- ...L’ufficio con vista campo di Rudi Voeller potrebbe essere abitato da un dirigente qualunque, dato che non ci sono ricordi della carriera di un centravanti campione del mondo. Ma su una parete nera, ap ...