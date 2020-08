Real Madrid, Varane: “Sconfitta contro il Manchester City colpa mia, ho fallito” (Di sabato 8 agosto 2020) “Questa sconfitta è colpa mia. A volte puoi fallire. Ho sbagliato e devo prendermene la responsabilità. Non so spiegarmi i miei errori, è stata una notte complicata per me”. Raphael Varane commenta così la notte da horror vissuta in Manchester City-Real Madrid, in cui a causa di due suoi gravi errori difensivi sono arrivati i due gol per il 2-1 finale che ha sancito l’eliminazione dei blancos, traditi proprio dal loro forte difensore francese. Leggi su sportface

