L'Equipe celebra il Lione: "Benvenuti in cima" (Di sabato 8 agosto 2020) "Benvenuto in cima". E' il titolo scelto dal giornale francese L'Equipe per celebrare il passaggio alla final eight di Champions League del Lione dopo la sconfitta indolore sul campo della Juventus . ... Leggi su corrieredellosport

"Benvenuto in cima". E' il titolo scelto dal giornale francese L'Equipe per celebrare il passaggio alla final eight di Champions League del Lione dopo la sconfitta indolore sul campo della Juventus. I ...

L'Equipe - Benvenuto in cima

"Benvenuto in cima", è l'apertura del quotidiano francese l'Equipe che celebra così l'impresa del Lione. "Primo club francese ad eliminare la Juventus in Coppa dei Campioni, l'OL prenderà parte alla "

