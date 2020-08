Whoosh!, esce oggi il nuovo album dei Deep Purple: tutto quello che c’è da sapere (Di venerdì 7 agosto 2020) La data di oggi era stata cerchiata di rosso dagli amanti del rock, ed in particolar modo da coloro che non possono fare a meno di ascoltare ogni giorno brani che hanno contribuito a scrivere la storia della musica, come “Smoke on The Water”, “Child in Time”, “Highway Star” e molti altri ancora. Stiamo parlando di “Whoosh!”, il nuovo album in studio dei Deep Purple che viene pubblicato proprio oggi, venerdì 7 agosto. Sono passati più di 50 anni da quando la band di Hertford pubblicava “Shades of Deep Purple”, album di esordio di uno dei gruppi hard rock più famosi al mondo. Ora, dopo oltre mezzo secolo, 20 album e ... Leggi su nonsolo.tv

Appuntamento con la storia: oggi esce l’ennesimo lavoro del gruppo hard rock inglese, a oltre 50 anni di distanza dal primo Il conto alla rovescia è giunto al termine: esce quest’oggi, venerdì 7 agost ...

All’ombra di un weekend che vede la classifica album italiana dominata da Achille Lauro con il suo inconcludente 1990, la buona musica non manca. Tra rimandi e riprogrammazioni questo, lo si era capit ...

