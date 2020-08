Il regalo immobiliare ai Benetton fa litigare il governo. Il siluro di Paragone (Di venerdì 7 agosto 2020) La "palazzopoli" dei Benetton, denunciata da Il Tempo, imbarazza il governo di Giuseppe Conte finisce sotto scure di Gianluigi Paragone. Il leader di Italexit dedica un lungo articolo al caso sul suo sito IlParagone in cui ripercorre la vicenda del palazzo venduto a prezzo di favore alla famiglia veneta che ne farà un hotel superlusso. Alla faccia delle minacce, rimaste lettera morta, sulle Autostrade. "Un governo già pericolante da mesi ora ha trovato l'ennesimo terreno di scontro, uno di quelli particolarmente insidiosi: il rapporto con i Benetton. Dopo il lunghissimo codazzo di polemiche per l'accordo sul fronte Autostrade per l'Italia, in realtà per nulla sfavorevole agli imprenditori trevigiani, gli occhi sono ora puntati su un ... Leggi su iltempo

