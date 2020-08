Coronavirus, i verbali secretati sulle mancate zone rosse complicano la posizione del governo (Di venerdì 7 agosto 2020) In merito ai mesi più terribili dell’epidemia Coronavirus, la vicenda dei verbali secretati sulla mancate zone rosse dei comuni bergamaschi di Alzano Lombardo e Nembro gettano benzina sul fuoco e complicano la posizione del governo Conte. Le immagini dei feretri trasportati da Bergamo su automezzi militari restano impresse nella memoria e il dolore per oltre 35mila vittime non si è affievolito, ma la battaglia legale sulla desecretazione dei verbali del Comitato Tecnico Scientifico (Cts), nominato da Giuseppe Conte per gestire l’emergenza, si arricchisce di un nuovo terreno di scontro. I cinque verbali del Cts desecretati dopo la battaglia legale Cinque ... Leggi su quotidianpost

