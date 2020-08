"Cercasi volontari". Vaccino italiano, dal 24 agosto l'ospedale Spallanzani sperimenta il vaccino (Di venerdì 7 agosto 2020) Parte all'Istituto Spallanzani di Roma la prima sperimentazione sull'uomo del vaccino anti coronavirus tutto made in Italy. Si chiama "GRAd-CoV2" e nell'ospedale capitolino è già partita la selezione di 90 volontari sui quali verranno avviati i primi test il 24 agosto. Il vaccino in questione, prodotto dall'azienda Reithera di Castel Romano e finanziato dalla Regione Lazio con un investimento da 5 milioni insieme al Ministero della Ricerca, è basato su un vettore adenovirale e ha mostrato, nei test fatti sugli animali, di essere sufficientemente sicuro e in grado di far produrre anticorpi. La sperimentazione sarà effettuata su novanta volontari suddivisi in due ... Leggi su iltempo

australianrider : RT @LeoWh1te_: CERCASI VOLONTARI PER TESTARE IL NUOVO VACCINO PER IL #COVID19. Provax, dove siete finiti? Non parlate più? È arrivato il v… - tusciaweb : Lo Spallanzani cerca volontari per la sperimentazione del primo vaccino interamente italiano Coronavirus - Cercasi… - bisagnino : Candidato vaccino Spallanzani, arrivate prime dosi: cercasi volontari 18 – 55 anni - Il_Vitruviano : Cercasi volontari per il vaccino contro il #COVID19. - CorriereCitta : #Spallanzani, 'Cercasi #volontari per la sperimentazione del #vaccino contro il Covid-19': ecco tutti i requisiti -