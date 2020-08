Zavoli: alle 9 la commemorazione in Senato (Di giovedì 6 agosto 2020) Roma, 6 ago. (Adnkronos) - E' prevista alle 9, in apertura di seduta, la commemorazione al Senato di Sergio Zavoli, che sedette nell'assemblea di Palazzo Madama dal 2001 al 2018. Non verrà allestita la camera ardente, in quanto sembrerebbe che il presidio medico del Senato e l'Ufficio dei questori avrebbero espresso un parere negativo, per il rispetto dei protocolli anti Covid ancora in vigore per la proroga dello stato di emergenza. Leggi su liberoquotidiano

matteorenzi : Quanti amici ieri ad Avella e Vietri sul Mare, in Campania, per #LaMossaDelCavallo. Grazie a tutti per la vostra am… - Raiofficialnews : ??@RaiUno cambia palinsesto e dedica la prima serata a #SergioZavoli: “Zavoli, storia di un cronista”, condotto da… - FnpLombardia : RT @FurlanAnnamaria: Addio a Sergio #Zavoli, uno dei padri nobili del giornalismo italiano, sensibile alle istanze del mondo sociale e dei… - ossigenoinfo : 'I giornalisti che resistono alle intimidazioni sono l'onore del giornalismo' Dall'introduzione di #SergioZavoli… - rosarioT1970 : RT @matteorenzi: Quanti amici ieri ad Avella e Vietri sul Mare, in Campania, per #LaMossaDelCavallo. Grazie a tutti per la vostra amicizia.… -