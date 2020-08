Terremoto al confine tra Italia e Francia, sisma di magnitudo 2.7 (Di giovedì 6 agosto 2020) Un Terremoto di magnitudo 2.7 si è verificato a confine tra Italia e Francia ed è stato registrato dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia Alle ore 20:28 si è verificato un territorio di magnitudo 2.7 a confine tra Italia e Francia e le sue coordinate sono state di latitudine 45.33 e longitudine 7.04, mentre la … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

jimihendrix1980 : #RT @INGVterremoti: [DATI #RIVISTI] #terremoto ML 2.7 ore 20:28 IT del 06-08-2020, Confine Italia Francia (FRANCIA)… - hsit_ingv : Mappe effetti #terremoto zona #Confine #Italia-francia #(FRANCIA) del 06-08-2020 20:28:44 ML: 2.7 - ninda1952 : RT @INGVterremoti: [DATI #RIVISTI] #terremoto ML 2.7 ore 20:28 IT del 06-08-2020, Confine Italia Francia (FRANCIA) Prof=10Km #INGV_24992791… - MassimoChiaram7 : RT @INGVterremoti: [DATI #RIVISTI] #terremoto ML 2.7 ore 20:28 IT del 06-08-2020, Confine Italia Francia (FRANCIA) Prof=10Km #INGV_24992791… - verdeocchio : RT @INGVterremoti: [DATI #RIVISTI] #terremoto ML 2.7 ore 20:28 IT del 06-08-2020, Confine Italia Francia (FRANCIA) Prof=10Km #INGV_24992791… -