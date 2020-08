Mamma col figlio malato derisa in spiaggia: “Distanziamento? tenga il bambino a casa, il Covid non esiste” (Di giovedì 6 agosto 2020) Mamma col figlio malato derisa in spiaggia. La Mamma di un bambino trapiantato chiede il giusto distanziamento sull’arenile, due donne la umiliano: “Qui niente distanze. Se è ammalato se lo tenga chiuso in casa, oppure si sposti lei”, la risposta senza cuore. Mamma col figlio malato derisa in spiaggia: “Distanziamento? tenga il bambino a casa, il Covid non esiste”. La Mamma di un bambino trapiantato chiede il giusto distanziamento sull’arenile, due donne la umiliano: “Qui niente distanze. ... Leggi su limemagazine.eu

hopeblivion : precisamente mia mamma con quale coraggio pensa che io riuscirò ad andare in spiaggia in costume ??? se lo può scor… - Paolo_Alfieri : RT @parallelecinico: '24, 20, 18, 17, 14, 11 anni. Sei fratelli. Sei figli. Giochiamo tutti a basket dal minibasket. Due genitori italiani… - MariLu201068 : RT @CanyamanLe: Mamma @guldemcan col sombrero sul set di #BayYanlis #CanYaman #BayYanlis #ÖzgeGürel #EzGür #ÖzgürAtasoy #EzgiInal https:… - filomorgan : RT @parallelecinico: '24, 20, 18, 17, 14, 11 anni. Sei fratelli. Sei figli. Giochiamo tutti a basket dal minibasket. Due genitori italiani… - MattiaAltobelli : RT @parallelecinico: '24, 20, 18, 17, 14, 11 anni. Sei fratelli. Sei figli. Giochiamo tutti a basket dal minibasket. Due genitori italiani… -

Ultime Notizie dalla rete : Mamma col Mamma col figlio malato derisa in spiaggia: "Distanziamento? tenga il bambino a casa, il Covid non esiste" Casteddu Online Mamma e figlio scomparsi: avvistamenti a Giardini Naxos e Barcellona, i dubbi degli inquirenti

Due avvistamenti e si accendono le speranze per ritrovare Viviana Parisi, 43 anni e il piccolo Gioele di quattro anni scomparsi lo scorso lunedì dopo aver avuto un incidente stradale lungo l’autostrad ...

Beirut, l’esplosione dalla sala parto. Il piccolo George nasce sano e salvo VIDEO

Mentre il porto di Beirut veniva raso al suolo, il piccolo George veniva al mondo. L’esplosione dalla sala parto. Il drammatico video è stato postato su Instagram da Long Live Lebanon. Le immagini son ...

Due avvistamenti e si accendono le speranze per ritrovare Viviana Parisi, 43 anni e il piccolo Gioele di quattro anni scomparsi lo scorso lunedì dopo aver avuto un incidente stradale lungo l’autostrad ...Mentre il porto di Beirut veniva raso al suolo, il piccolo George veniva al mondo. L’esplosione dalla sala parto. Il drammatico video è stato postato su Instagram da Long Live Lebanon. Le immagini son ...