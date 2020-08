Francesca Pascale e Paola Turci: un’amicizia molto speciale (Di giovedì 6 agosto 2020) Francesca Pascale single da qualche mese ha detto addio al suo ruolo di first lady accanto all’ex premier Silvio Berlusconi e sta vivendo la sua estate in compagnia di alcuni amici. Al mare, in barca Francesca è stata paparazzata in atteggiamenti molto confidenziali con Paola Turci, le due donne si trovano infatti sullo stesso yacht e a quanto pare sono molto vicine. Il gossip su una presunta amicizia speciale fra la cantante e la Pascale sono state pubblicate dal settimanale Oggi che ha reso nota l’approfondita conoscenza che intercorre fra le due donne. Ovviamente la notizia è divenuta immediatamente virale e ha lasciato perplessi per la sua originalità. Paola Turci ... Leggi su quotidianpost

