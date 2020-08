Carabinieri scovano 14 lavoratori in nero in 3 aziende (Di giovedì 6 agosto 2020) I Carabinieri della stazione di Bronte, con icolleghi del nucleo ispettorato del lavoro di Catania, hanno svolto un'attività ispettiva nelle aziende agricole presenti sul territorio dei comuni di ... Leggi su cataniatoday

divisenews : Gioiosa Jonica: i carabinieri scovano 2000 piante di marijuana, erano poste in un’area impervia.#Calabria #droga ... - ilmetropolitan : I #Carabinieri di #RoccellaJonica scovano 2000 piante di #marijuana -- - reggiotv : I Carabinieri scovano 2000 piante di marijuana in un'area impervia della vallata del Torbido - pianainforma : I Carabinieri di Roccella Jonica scovano 2000 piante di marijuana. Erano poste in un’area impervia della vallata de… -

Ultime Notizie dalla rete : Carabinieri scovano Carabinieri scovano 14 lavoratori in nero in 3 aziende CataniaToday I Carabinieri scovano 2000 piante di marijuana in un'area impervia della vallata del Torbido

Il materiale video-fotografico (telegiornale, fotografie a corredo delle news) presente su questo sito è di esclusiva proprietà di Canale 14 Srl e non può essere utilizzato senza autorizzazione.

Raffica di sequestri sul Gargano, Cacciatori di Puglia scovano ennesima piantagione

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di San Marco in Lamis, coadiuvati da personale dello Squadrone Eliportato Carabinieri Cacciatori “Puglia”, nel corso di opportuni servizi hanno individu ...

Il materiale video-fotografico (telegiornale, fotografie a corredo delle news) presente su questo sito è di esclusiva proprietà di Canale 14 Srl e non può essere utilizzato senza autorizzazione.Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di San Marco in Lamis, coadiuvati da personale dello Squadrone Eliportato Carabinieri Cacciatori “Puglia”, nel corso di opportuni servizi hanno individu ...