Tensioni sul taglio dei parlamentari. Pure Zingaretti si mette di traverso. Mal di pancia nel Pd in vista del referendum. Il leader dem vuole prima la nuova legge elettorale (Di mercoledì 5 agosto 2020) Sul taglio dei parlamentari il Pd torna a mettersi di traverso. Dopo averlo votato, come previsto negli accordi presi per la formazione del governo giallorosso, non essendo stata approvata una nuova legge elettorale ugualmente parte dell’intesa, i dem stanno manifestando una serie di mal di pancia in vista del referendum confermativo di settembre. Ma sul taglia-poltrone il Movimento 5 Stelle non è minimamente disponibile a trattare. Non è colpa dei pentastellati se Italia Viva sta ostacolando l’approvazione di una nuova legge elettorale e a rinunciare alla riduzione del numero di deputati e senatori M5S non ci pensa minimamente. Una situazione ... Leggi su lanotiziagiornale

andrea_viliotti : Nuovo record dell'#oro, vola sopra i 2000 dollari l'oncia A mettere le ali ai piedi del bene rifugio per eccellenza… - laboescapes : RT @radio3mondo: C'è una correlazione secondo noi tra l'escalation delle tensioni sul #nagornokarabakh tra Armenia e Azerbaijan: quando il… - Angela3v999 : RT @radio3mondo: C'è una correlazione secondo noi tra l'escalation delle tensioni sul #nagornokarabakh tra Armenia e Azerbaijan: quando il… - GiuCampanale : RT @radio3mondo: C'è una correlazione secondo noi tra l'escalation delle tensioni sul #nagornokarabakh tra Armenia e Azerbaijan: quando il… - CapaGira : RT @radio3mondo: C'è una correlazione secondo noi tra l'escalation delle tensioni sul #nagornokarabakh tra Armenia e Azerbaijan: quando il… -

Ultime Notizie dalla rete : Tensioni sul Tensioni sul taglio dei parlamentari. Pure Zingaretti si mette di traverso. Mal di pancia nel Pd in vista del referendum. Il leader dem vuole prima la nuova legge elettorale LA NOTIZIA I sondaggi in calo sono un'arma contro il negazionismo di Salvini

Prima contro poi a favore della mascherina. Il leader della Lega è una brutta copia di Trump anche nei suoi cambi di opinione Pare che Matteo Salvini abbia di nuovo cambiato idea sulla mascherina. Sem ...

Beirut: una tragedia nazionale

Morirono 21 persone e l’area sul lungomare all’altezza del saint George Hotel ... Proprio i giorni scorsi la tensione è tornata a salire tra Hezbollah e stato ebraico dopo il bombardamento israeliano ...

Prima contro poi a favore della mascherina. Il leader della Lega è una brutta copia di Trump anche nei suoi cambi di opinione Pare che Matteo Salvini abbia di nuovo cambiato idea sulla mascherina. Sem ...Morirono 21 persone e l’area sul lungomare all’altezza del saint George Hotel ... Proprio i giorni scorsi la tensione è tornata a salire tra Hezbollah e stato ebraico dopo il bombardamento israeliano ...