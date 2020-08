Ostia, trovato cadavere nel parco: teli ‘dimenticati’ dopo la rimozione della salma (Di mercoledì 5 agosto 2020) «Questi teli hanno coperto la salma dell’uomo morto ieri nel parco Paolo Orlando e stamattina sono ancora lì. Nessuno li ha smaltiti e nessuno ha predisposto una sanificazione dell’area. Solo la rabbia ci spinge a continuare a segnalare». Sono queste le parole postate su Facebook da una cittadina di Ostia. La donna ha allegato anche una foto che ritrae i teli adoperati dai sanitari e dalle forze dell’ordine per coprire il cadavere trovato nel tardo pomeriggio di ieri in Piazza della Stazione del Lido. Sembra assurdo, specialmente durante l’emergenza Covid-19 ancora in atto, che si possano lasciare oggetti potenzialmente infettivi in un parco frequentato da persone e bambini. Eppure ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Foto da Facebook di Leandra G. «Questi teli hanno coperto la salma dell’uomo morto ieri nel parco Paolo Orlando e stamattina sono ancora lì. Nessuno li ha smaltiti e nessuno ha predisposto una sanific ...

