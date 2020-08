Decreto Agosto, ecco la bozza: stop licenziamenti solo per chi usa la Cig (Di mercoledì 5 agosto 2020) E' composta di 91 articoli la bozza del Dl Agosto allo studio del governo e che dovrebbe essere varato entro la settimana . Lavoro, scuola, enti locali, fisco e rilancio dell'economia sono alcuni dei ... Leggi su quotidiano

ManlioDS : Alle 11 sarò ospite di @Ariachetira per parlare del decreto agosto e di immigrazione. Seguitemi in diretta su… - fattoquotidiano : Pioggia di fondi per finanziarie la ripartenza. Dalla scuola ai vaccini, i vari capitoli del decreto agosto - fattoquotidiano : Bonus 1000 euro di maggio, i professionisti iscritti alle casse private devono attendere il decreto Agosto - Enrico_Bianchi : RT @CesareOrtis: Per chi ancora non conoscesse il #DURC,ovvero arma di distruzione d'artigiani e aziende, che i geni #PD #M5S non prolungan… - aurora62497324 : @CatalfoNunzia @Avvenire_Nei 5 agosto ore 20:00 la proroga naspi non è ancora arrivata nel conto bancario. Per fort… -