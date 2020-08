Chicago Fire 7 e Chicago PD 6 insieme per il mini crossover su Italia1, poi dritti verso il finale: anticipazioni 5 e 12 agosto (Di mercoledì 5 agosto 2020) Doppio appuntamento questa sera con Chicago Fire 7 e Chicago PD 6 per il mini crossover che mette alla porta i dottori di Chicago Med. Un caso accomunerà le sorti di pompieri e poliziotti per una prima serata da non perdere su Italia1 soprattutto perché i nuovi episodi apriranno la strada al prossimo finale di stagione in onda proprio il prossimo 18 agosto per Chicago PD 6 e il 19 per Chicago Fire 7. Ma cosa succederà e cosa porterà i nostri protagonisti a lottare fianco a fianco? La serata prenderà il via con gli episodi 15 di ... Leggi su optimagazine

