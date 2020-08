Bonus studenti, in arrivo 500 euro a famiglia: a chi spetta (Di mercoledì 5 agosto 2020) Bonus 500 euro studenti. L’Unione europea ha dato il via libera al Bonus internet e pc che prevede fino a 500 euro a famiglia per l’acquisto di servizi internet e strumenti per navigare, pc o tablet per le famiglie con un Isee sotto i 20 mila euro. Previste risorse per 200 milioni e il governo … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

Si aiutino prima, però, le famiglie con studenti. Nel caso, infatti, si debba tornare alla didattica a distanza, è bene ricordare che secondo l’Agcom il 12,7% degli alunni non ha usufruito della ...

Bonus internet e PC: in arrivo 500 euro a famiglia, prevista una soglia Isee

Previste risorse per 200 milioni e il governo italiano dovrà adesso dettagliare le modalità di fruizione del bonus internet e pc. “Ottima notizia. Si aiutino prima, però, le famiglie con studenti. Nel ...

