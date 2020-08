A Calusco stessa capacità per il ponte «Potrà sostenere gli stessi treni di 2 anni fa» (Di mercoledì 5 agosto 2020) Rfi: avrà la stessa capacità di prima della chiusura. Pellegrini: «Ora Trenord renda noti gli orari». Leggi su ecodibergamo

Come si tornerà a viaggiare in treno sulle linee ferroviarie Milano-Bergamo via Carnate e Seregno-Bergamo dopo che il ponte San Michele fra Calusco e Paderno verrà riaperto ai treni? È quanto attende ...PADERNO – Riaprirà il 14 settembre la circolazione ferroviaria lungo il San Michele. Lo comunica Reti ferroviarie italiane aggiornando il cronoprogramma dei lavori sul ponte che unisce Paderno a Calus ...