Temptation Island, la soffiata su Lorenzo Amoruso e Andrea Battistelli: è successo dopo la messa in onda dell’ultima puntata (Di martedì 4 agosto 2020) A ‘Temptation Island’ era nata una meravigliosa amicizia tra Lorenzo Amoruso e Andrea Battistelli. Col passare dei giorni tra i due si era rafforzato un rapporto davvero molto bello e assolutamente vero. In particolare, Andrea ha sempre considerato Lorenzo un esempio da seguire e una persona da ascoltare per avere i consigli migliori. L’ex atleta è stato sempre al fianco di Battistelli, invitandolo a non commettere errori e a comportarsi bene per evitare qualsiasi problema. Nonostante dunque questo legame sembrasse proseguire egregiamente, adesso pare proprio che le cose siano cambiate drasticamente. Sono infatti usciti fuori alcuni dettagli che farebbero intuire che tra i due ci sia una distanza netta. Una ... Leggi su caffeinamagazine

Manilanazzaro : La mia intervista per @VanityFairIt grazie a @MarioManca - stanzaselvaggia : Antonella Elia che sembra riscattarsi e invece delude tutti, la grande burattinaia, un bel mucchio di relazioni tos… - stanzaselvaggia : Perché Pietro, parlando della Elia, in realtà parla di sè. - OudekkiLoone : RT @MarcoRizzoPC: Parlano di Greta, Karola, Ronaldo, Luxuria,Temptation Island, Sardine e tante altre cose ancora. Importante è che nessuno… - Euippa : RT @MarcoRizzoPC: Parlano di Greta, Karola, Ronaldo, Luxuria,Temptation Island, Sardine e tante altre cose ancora. Importante è che nessuno… -