Sos estate: i consigli del farmacista sul kit da portare in vacanza (Di martedì 4 agosto 2020) ROMA – L’estate, non c’e’ dubbio, porta molteplici benefici a livello fisico e mentale. Ma l’abitudine a vivere per molte ore al giorno all’aria aperta o al mare puo’ esporre le persone a maggior rischio di punture d’insetto, scottature e persino ustioni. Per non parlare poi dell’intestino scombussolato dai mille aperitivi e dalle cene conviviali tipiche della bella stagione. Allora come ridurre i rischi e, soprattutto, quali sono i rimedi fai da te da conoscere prima di chiudere la valigia? A rispondere alle domande dell’agenzia di stampa Dire e’ la dottoressa Alessia Ramunno, direttrice della storica farmacia Luisa Marchetti, in zona Prati a Roma. Leggi su dire

VetrinaPromo : #KenaMobile – Per l’#Estate SOS #30Giga in regalo per i nuovi clienti per tutte le tariffe (info)...… - coldiretti : L’Italia nella morsa tra afa e temporali in una estate segnata fino ad ora da 7 eventi estremi in media ogni giorno… -

Ultime Notizie dalla rete : Sos estate Varese, l’Sos del bagnino: nuotate sì, ma in sicurezza IL GIORNO Naufragano su un’isola deserta e scoprono che scrivere SOS funziona

13:24Naufragano su un’isola deserta e scoprono che scrivere SOS funziona 13:12Furti in appartamenti a Villabate ed estorsione, misure cautelari per tre: il video che li incastra 13:12La droga nelle mu ...

Conti correnti con carta di credito: le migliori offerte di agosto 2020

Da MyGenius di UniCredit a Conto Crédit Agricole, passando per Conto Widiba, sono diversi i conti correnti che offrono promozioni speciali per chi li attiva entro l’estate: vediamo qui di seguito una ...

13:24Naufragano su un’isola deserta e scoprono che scrivere SOS funziona 13:12Furti in appartamenti a Villabate ed estorsione, misure cautelari per tre: il video che li incastra 13:12La droga nelle mu ...Da MyGenius di UniCredit a Conto Crédit Agricole, passando per Conto Widiba, sono diversi i conti correnti che offrono promozioni speciali per chi li attiva entro l’estate: vediamo qui di seguito una ...