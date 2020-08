Servizi segreti, i vertici degli 007 rinnovabili per altri 4 anni: la proroga inserita nel decreto sullo stato d’emergenza (Di martedì 4 agosto 2020) I vertici degli 007 italiani possono ottenere il rinnovo del loro incarico e rimanere a capo dell’intelligence per altri quattro anni. Con poche parole inserite nel decreto sulla proroga dello stato d’emergenza per il coronavirus, viene modificata la legge del 2007 sui Servizi segreti: il governo, con lo scopo di garantire “la piena continuità nella gestione operativa del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica”, ha stabilito che la durata massima non è più semplicemente di quattro anni, con un solo rinnovo possibile, ma che gli incarichi sono rinnovabili per appunto altri quattro anni. La norma, di cui ... Leggi su ilfattoquotidiano

