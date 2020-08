Midnight Sun diventerà una serie tv? Il ritorno di Twilight fa sognare i fan di The Vampire Diaries (e non solo) (Di martedì 4 agosto 2020) L'era dei vampiri nelle serie tv e nei film è finita ormai da un po' ma con Midnight Sun la malinconia è tornata a bussare alle porte di milioni di fan in tutto il mondo. Tutti coloro che hanno amato la saga di Twilight sperano in un ritorno dell'epica storia d'amore sul maxi schermo con il racconto firmato da Edward Cullen, mentre chi ha amato la serie tv The Vampire Diaries, adesso pensa che sia arrivato il momento di riportare in "vita" vampiri e leggende anche sul piccolo schermo. Ma davvero tutto questo è ancora possibile?Le serie tv americane nel corso degli anni hanno cambiato volto. La storia delle grandi famiglie, di amicizie e di ragazzi alle prese con amori e scontri nei corridoi dei licei, hanno lasciato il posto a ... Leggi su optimagazine

VanityFairIt : Tutto quello che c'è da sapere sul nuovo libro di Stephanie Meyer - sabri_brix : Oggi è uscito Midnight Sun e non riesco ad acquistare la mia copia in inglese. NON LA VOGLIO IN ITALIANO. FATEMELO COMPRARE ADESSO - oliperla : RT @VanityFairIt: Tutto quello che c'è da sapere sul nuovo libro di Stephanie Meyer - sironidepalma : Twilight: quello che devi sapere sul ritorno della saga - Giada_Aro : @swilsonstew Ma non è fuori contesto lmao in twilight c'è una parte in cui Edward parla dei Volturi lmao Secondo i… -

Ultime Notizie dalla rete : Midnight Sun «Midnight Sun»: tutto quello che c è da sapere sul ritorno di «Twilight» Vanity Fair Italia Twilight: quello che devi sapere sul ritorno della saga

Esce il 24 settembre in Italia "Midnight Sun" lo spin-off della saga di Twilight a cui la scrittrice Stephenie Meyer sta lavorando da molti anni e che racconta la storia d'amore tra Bella e Edward Pro ...

Twilight, attesa finita: esce negli Usa il nuovo libro «Midnight Sun»

Attesa finita per i fan americani di Twilight: a 12 anni dall’ultimo romanzo della serie (era Breaking Dawn) è finalmente arrivato nelle librerie Usa Midnight Sun, spin off della popolarissima saga ...

Esce il 24 settembre in Italia "Midnight Sun" lo spin-off della saga di Twilight a cui la scrittrice Stephenie Meyer sta lavorando da molti anni e che racconta la storia d'amore tra Bella e Edward Pro ...Attesa finita per i fan americani di Twilight: a 12 anni dall’ultimo romanzo della serie (era Breaking Dawn) è finalmente arrivato nelle librerie Usa Midnight Sun, spin off della popolarissima saga ...