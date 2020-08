Juventus, che schiaffo da France Football: “Cristiano Ronaldo prigioniero di una squadra non alla sua altezza” (Di martedì 4 agosto 2020) Dalla Francia arriva una bordata clamorosa alla Juventus. Thierry Marchand, prestigiosa firma di France Football, parla senza mezzi termini di un presunto malcontento di Cristiano Ronaldo, pronto a lasciare i bianconeri per una squadra realmente alla sua altezza, come il PSG. Il fiornale Francese parte da un fatto risalente al 22 ottobre scorso, dopo il sofferto 2-1 sulla Lokomotiv Mosca in Champions League che avrebbe convinto CR7 di trovarsi in una squadra di caratura inferiore alla sua. “E’ in quei momenti che CR7 si immagina altrove, laddove lo possono capire, dove gli vengono dati i mezzi per andare ancora più in alto, dove sentirsi amato in modo irragionevole. A Parigi, ... Leggi su sportfair

