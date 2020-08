Conto light al ristorante, ipotesi rimborso del 20%. La misura nel dl Agosto per incentivare i consumi (Di martedì 4 agosto 2020) Conto ‘light’ al ristorante, con un taglio del 20%. È questa, secondo quanto apprende l’Ansa, l’ipotesi che si sta facendo strada per introdurre con il decreto Agosto un incentivo ai consumi. Il rimborso arriverebbe direttamente sul Conto o sulla carta, o, in alternativa, registrandosi a una apposita app. Lo stanziamento si aggirerebbe attorno al miliardo.Il bonus, su cui stanno lavorando i viceministri Laura Castelli e Stefano Buffagni, si applicherebbe alle spese da settembre a dicembre e il meccanismo di ristoro potrebbe anche essere mensile. Tra le ipotesi allo studio anche quella di aumentare il rimborso per le spese nei centri storici. Leggi su huffingtonpost

