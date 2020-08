Concorso per restauratore di beni culturali: ecco il bando di ammissione al corso (Di martedì 4 agosto 2020) È indetto un Concorso per l’ammissione al corso per restauratore di beni culturali presso la Scuola di alta formazione e studio dell’Istituto centrale per il restauro. Il bando, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 10 luglio 2020, riguarda l’ammissione di 20 allievi al 71° corso per l’anno accademico 2020/2021 da assegnare alle sedi di Roma (10 posti) e di Matera (10 posti). Il corso, infine, avrà la durata di 5 anni, pari a 300 crediti formativi e, dopo l’esame finale, il diploma conseguito sarà equiparato alla laurea magistrale in conservazione e restauro dei beni culturali. Il titolo sarà anche ... Leggi su notizieora

mirellaliuzzi : È stato pubblicato in #GazzettaUfficiale il bando di concorso della Funzione Pubblica, in sinergia con il @MISE_GOV… - Esercito : In queste ore il nostro impegno per contrastare le fiamme che stanno divampando nei boschi di L’Aquila dove siamo i… - mirellaliuzzi : È importante accelerare su tutti i dossier connessi al #digitale come la #bandaultralarga, le #tecnologieemergenti,… - NotizieOra : #Concorso per restauratore di beni culturali: ecco il bando di ammissione al corso - VallEtrusca : RT @CBugliano: ?? AMMINISTRAZIONE COMUNALE ACCUSATA DI ESSERE POLITICIZZATA! Un candidato che ha sostenuto il concorso per esami per l'assu… -