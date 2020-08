The Wonderful 101 riceverà un sequel? Platinum Games ha ancora interesse in un nuovo gioco della serie (Di lunedì 3 agosto 2020) Ora che il remaster di The Wonderful 101 è arrivato su Switch, PS4 e PC, c'è qualche possibilità per un sequel?Secondo il produttore di PlatinumGames, Atsushi Inaba, e il director Hideki Kamiya, la società è ancora aperta all'idea, ma proprio come qualsiasi sequel, un eventuale gioco dovrebbe essere "più grande e migliore" rispetto al gioco originale. Kamiya ammette persino che il solo pensiero di un sequel lo spaventa."Non c'è mai stato un momento in cui ho pensato di non voler fare un sequel di questo gioco. Se hai intenzione di fare un sequel, devi sempre farlo più grande e migliore, e possiamo? Riteniamo che ci siano molti ... Leggi su eurogamer

