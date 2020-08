Salerno, nuovi controlli anche sui treni e agli imbarchi (Di lunedì 3 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Continua l’impegno del Comune di Salerno per promuovere comportamenti responsabili da parte di concittadini, turistici, operatori commerciali ed economici. A garantirgli è il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli che stamani al margine di una conferenza stampa ha illustrato l’opera costante di persuasione massiccia e condivisa che sta dando frutti positivi. “La situazione sanitaria è strettamente sotto controllo, così come l’azione costante della Polizia Municipale, dei Vigilantes sugli arenili, delle forze dell’ordine ha assicurato una sostanziale serenità nell’ultimo week-end di certo tra quelli più affollati dell’estate- ha detto il Sindaco- Non sono mancate le sanzioni ma si tratta di pochi casi sporadici in un contesto di generale ... Leggi su anteprima24

salerno_la : +++L'INTERVISTA+++ Donatella Rettore : «Ho Salerno nel cuore» LEGGI QUI -- > - salernopost : RT @MicBuonomo: Salerno, ecco 5 nuovi autobus ibridi - MicBuonomo : Salerno, ecco 5 nuovi autobus ibridi - positanonews : De Luca annuncia nuovi interventi a Salerno: dal palasport al nuovo “Ruggi” da 400 milioni tra le #news… - myriam_salerno : RT @lucfontana: I nuovi casi di coronavirus in Italia nell’ultima settimana (via @Corriere) -