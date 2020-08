Ponte Morandi, «Uno scenario di guerra che tormenta la mia fede». Andrea Profumo, il vigile che arrivò per primo tra le macerie – l’intervista (Di lunedì 3 agosto 2020) Ripercorrere quella giornata per Andrea Profumo, capo squadra dei Vigili del fuoco di Genova e primo a intervenire sulle macerie del Ponte Morandi, non è facile. Il 14 agosto 2018, il giorno del crollo, è uno spartiacque per la vita emotiva di diversi pompieri che portano nella mente quella tragedia. A due anni di distanza, Profumo sceglie di rivivere con Open le ore che l’hanno segnato nel profondo. E quando entra nelle maglie temporali di quella giornata, la sua voce si fa cupa, le parole scelte con cura e rispetto per ciò che ha visto. La scheda d’intervento: «Ponte Morandi caduto» «Era una giornata già di per sé difficile», dice ... Leggi su open.online

agorarai : 'Oggi giornata difficile. Il dramma del crollo del Ponte Morandi l'ho interiorizzato. Andiamo all'inaugurazione a t… - sole24ore : Genova, a due anni dal crollo del ponte Morandi chiuse 134 imprese - Maumol : Oggi, a due anni dal crollo del Morandi in cui morirono 43 persone, Genova inaugura il nuovo ponte San Giorgio. Men… - albertoinfelise : RT @LaStampa: Nel pomeriggio Sergio Mattarella inaugurerà e poi attraverserà per la prima volta il nuovo #PonteSanGiorgio, ricostruito sull… - zuler01 : @La7tv @SardoneSilvia Non vogliamo politicizzare il COVID, il Ponte Morandi...no no...direi sciacalli non nel senso… -