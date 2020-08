Oggi l’inaugurazione del nuovo Ponte di Genova. La video-storia della ricostruzione (Di lunedì 3 agosto 2020) Alle 18.30 del 3 agosto al via l’inaugurazione del nuovo Ponte di Genova San Giorgio, simbolo della rinascita dopo la tragedia del Morandi. A due anni di distanza dalla tragedia del Ponte Morandi si procede, con inizio alle ore 18.30, all’inaugurazione del nuovo Ponte Genova San Giorgio. Una giornata particolare e la parola d’ordine che circola è soddisfazione. Non gioia. Non hanno un motivo per gioire i familiari delle vittime, che chiedono di non trasformare in una festa un giorno che nasce dal sangue degli innocenti. Persone colpevoli solo di essersi ritrovate nel posto sbagliato al momento sbagliato. Non hanno un motivo per gioire le persone che nel dramma del crollo del Ponte Morandi hanno perso ... Leggi su newsmondo

Capezzone : +++Oggi su @laveritaweb+++ Il governo macchia l’inaugurazione del Ponte: irrisolto il nodo Aspi e i familiari delle… - CatalfoNunzia : A poche ore dall’inaugurazione del nuovo #pontediGenova, ringrazio gli operai che hanno lavorato senza sosta per re… - GiovanniToti : Con la Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, in visita in Regione per l’inaugurazione del Ponte… - uglspera : RT @fpcapone: Oggi è un giorno speciale per l'Italia di commemorazione e di rinascita. A meno di due anni di distanza dal terribile crollo… - PaolaSimonin : RT @BarbaraRaval: 14 agosto 2018, il ponte Morandi crolla e causa 43 morti tra cui tre bambini. Oggi sarà riconsegnato (di nuovo?) ai #BENE… -

Ultime Notizie dalla rete : Oggi l’inaugurazione Mattarella incontrerà famiglie vittime Morandi prima di inaugurazione viadotto Affaritaliani.it