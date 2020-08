Milik, il Napoli preferisce darlo alla Roma anzichè (Di lunedì 3 agosto 2020) Milik più Roma che Juventus L’addio di Arek Milik alla maglia azzura ormai è certo, resta solo da capire quale sarà la sua nuova destinazione. … L'articolo Milik, il Napoli preferisce darlo alla Roma anzichè proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

DiMarzio : #Calciomercato | La #Juventus vuole l'attaccante del #Napoli - claudioruss : Venerato a @CalcioNapoli24: “L’#Everton ha offerto 30mln al #Lille per #Gabriel, il #Napoli ha opzione ma non può a… - DiMarzio : #Napoli parla #DeLaurentiis: '#Osimhen operazione importante, da oltre 100 mln. #Milik è sul mercato' - ForzAzzurri1926 : CALCIOMERCATO, ULTIMORA MILIK, SCELTO IL SUO FUTURO. MAXI SCAMBIO IN VISTA >>> - ItaSportPress : Juventus in pressing sul Napoli per Milik. Ma spuntano due alternative - -