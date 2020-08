La guerra ai monumenti non salva né il mondo né la storia (Di lunedì 3 agosto 2020) Quando la folla in protesta, dopo l’uccisione di George Floyd, ha finito di abbattere le statue di Robert E. Lee e William Davies e si è dedicata con rinnovato zelo a quelle di Cristoforo Colombo, di Leopoldo II, re del Belgio e sterminatore coloniale, poi del “razzista” Winston Churchill e molti al Leggi su ilfoglio

Roma. A Fort-de-France, in Martinica, attivisti hanno tirato giù un cartello stradale con il nome di Victor Hugo, prima di bruciarlo. “Se Victor Hugo è indegno, nessuno è degno”, ha detto la Lega inte ...

Un anonimo alfiere con sciabola sguainata e tricolore si innalza fiero di fronte alla facciata juvarriana di Palazzo Madama, a Torino. Simbolo e manifesto antiaustriaco di un’Italia repubblicana, offe ...

