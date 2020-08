Infortunio Pessina, escluse lesioni. Il centrocampista del Verona avverte Romero: “Stai attento!” [FOTO] (Di lunedì 3 agosto 2020) “Un grande spavento ieri sera, fortunatamente gli esami hanno escluso il peggio e non ci sono danni gravi ai legamenti!”. A scrivere questo post sul suo profilo Instagram è Matteo Pessina, centrocampista dell’Hellas Verona, uscito dopo un brutto fallo di Romero nella gara contro il Genoa. Si è subito temuto un grave Infortunio, scongiurato dagli esami. Il calciatore si è distinto come uno dei migliori della stagione degli scaligeri ed ha attirato su di sé le attenzioni di club importanti quali Milan e Roma. Pessina ha dedicato un pensiero anche all’autore del fallo che ne ha messo a repentaglio il ginocchio, Romero, avvertendolo che così rischia di compromettere le carriere degli ... Leggi su calcioweb.eu

