Il nuovo Ponte di Genova sarà aperto al traffico «la sera del 4 o la mattina del 5 agosto» (Di lunedì 3 agosto 2020) Oggi è un giorno in cui non si può festeggiare. A Genova sarà inaugurato il nuovo viadotto che sostituirà il Morandi, crollato il 14 agosto del 2018 inghiottendo nella sua gola la vita di 43 persone. Il 3 agosto, quasi due anni dopo, si darà il via a quel progetto di Renzo Piano che riporterà quel collegamento nel capoluogo ligure rimasto fermo e bloccato. Un passo in avanti, fissando nella memoria i nomi di quelle vittime innocenti. E se stasera ci sarà l’inaugurazione ufficiale, bisognerà attendere ancora qualche ora per l’apertura Ponte Genova San Giorgio. LEGGI ANCHE > Oggi l’inaugurazione del nuovo Ponte di Genova. Renzo Piano: ... Leggi su giornalettismo

