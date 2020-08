Covid, oltre 18 milioni di contagi nel mondo. Gli Usa il paese più colpito con 154mila morti (Di lunedì 3 agosto 2020) La pandemia raggiunge cifre da brividi. Nel mondo il numero di casi di Covid registrati ha superato i 18 milioni. E 687.941 decessi. Lo riferiscono i dati ufficiali riscontrati dall’Afp. oltre la metà dei 18.011.763 casi sono stati negli Stati Uniti, in America Latina e Caraibi. Gli Usa sono il paese più colpito al mondo. Con 4.657.693 casi di cui 154.793 morti. Seguito dal Brasile con 2.733.677 contagi e 94.104 decessi. Il terzo paese più colpito è l’India. Con 1.750.723 casi e 37.364 morti. Covid, 18 milioni di contagi nel mondo Negli Usa il virus viaggia a un ritmo ... Leggi su secoloditalia

virginiaraggi : Abbiamo destinato oltre 20 milioni agli asili nido e alle scuole di Roma. Provvederemo immediatamente alla manutenz… - fanpage : Una scena folle in tempi di #Covid_19 - Adnkronos : Covid, postumi psichiatrici per oltre metà dei pazienti - sabri1271 : RT @valy_s: La #Sicilia ha un Rt a 1,55 e va “attenzionata” Allora.. In poche settimane sono arrivati migliaia di immigrati, oltre 600 eran… - db2872 : @zendayasessuale @brischi79 @gi_welcome @dexmac221 E continui ad ignorare i particolari...dx e sx strumentalizzano… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid oltre Covid, oltre 200mila morti in America Latina Adnkronos Sars-Cov2-COVID: Lo Studio Italiano su Vo’,il più importante in Europa

Inserito il 02 agosto 2020 da admin. - infettivologia - segnala a: Il 21 febbraio di quest'anno un anziano residente a Vo’, un ridente paese dei Colli Euganei a 25 km da Padova, mori di polmonite. L'u ...

Prendiamola con filosofia. Anche al ristorante, con i menu filosofici ispirati da Tullio Gregory

oltre 40 lezioni magistrali con 42 relatori di cui 17 per la prima volta. Con la filosofia che, al tempo del Covid, è un grande invito a riflettere. Se tra incontri e lectio magistralis, al ...

Inserito il 02 agosto 2020 da admin. - infettivologia - segnala a: Il 21 febbraio di quest'anno un anziano residente a Vo’, un ridente paese dei Colli Euganei a 25 km da Padova, mori di polmonite. L'u ...oltre 40 lezioni magistrali con 42 relatori di cui 17 per la prima volta. Con la filosofia che, al tempo del Covid, è un grande invito a riflettere. Se tra incontri e lectio magistralis, al ...