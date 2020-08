Cha Tea Atelier – Milano (Di martedì 4 agosto 2020) Cha Tea Atelier Via Marco d’Oggiono, 7 – 20123 Milano Tel. 02/89415371 Sito Internet: www.chateaAtelier.it Tipologia: sala da tè Prezzi: tè 4/9€, frollini, torte e muffin da 2 a 4 € Giorno di chiusura: Lunedì mattina; Domenica OFFERTACha Tea Atelier è la summa del tè a Milano. La proprietaria, infatti, è sommelier professionista e autrice di numerose pubblicazioni sul tè, oltre a selezionare personalmente le varie tipologie vendute nel suo negozio. L’offerta è molto ampia e comprende i profumati tè verdi, i pregiati bianchi e wulong verdi azzurri, i ricercatissimi tea bouquet (fiori di tè da far schiudere direttamente nella tazza), i delicati tè gialli, i neri, i fermentati o i matcha. Bella anche ... Leggi su secoloditalia

