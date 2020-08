L’immortale (2010), trama e trailer del film in onda lunedì 3 agosto su TV8 (Di domenica 2 agosto 2020) L’Immortale, il film con Jean Reno in onda lunedì 3 agosto alle 21:15 su Tv8. trama e trailer Lunedì 3 agosto 2020 su TV8 andrà in onda L’Immortale, un film francese del 2010, tratto dal romanzo di Franz-Olivier Giesbert, e che si ispira alla storia vera di Jacky Imbert, il boss della di Marsiglia che è sopravvissuto a un attentato nel 1977. L’appuntamento con il film è alle 21:15 su Tv8. L’immortale ha incassato poco più di 21 milioni di dollari in tutto il mondo (ma non è uscito negli USA) quando nel 2010 uscì al cinema. In Italia il film ha incassato 761 mila euro. Il film è stato ... Leggi su dituttounpop

