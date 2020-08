La bufala del migrante e del figlio della Lamorgese: ma sono Lukaku e il suo procuratore… [FOTO] (Di domenica 2 agosto 2020) La disinformazione dilagante dei social. Spesso (ed è vero) i social vengono accusati di essere strumenti che diffondono in maniera rapida fake news. Talvolta è accaduto, anche perché promosso – un articolo o post – da parte di personaggi pubblici importanti con un numeroso seguito di followers. Può anche capitare però che così, dal nulla, un utente Facebook pubblichi una FOTO senza informarsi e inventando una storia di sana pianta. E’ diventata infatti virale, sul social network più famoso, una FOTO (vedi immagine in evidenza) postata da un utente che ritrae due persone e recita testuali parole: “Ma lo sapevate che il figlio della Lamorgese gestisce un centro d’accoglienza adesso lo sapete! . RM. (se MAGNA)” . ... Leggi su calcioweb.eu

giornalettismo : La doppietta del leghista #Morelli: prima la bufala su @giorgio_gori in vacanza a Formentera, poi l'ironia su… - Rolfi39 : RT @giornalettismo: La doppietta del leghista #Morelli: prima la bufala su @giorgio_gori in vacanza a Formentera, poi l'ironia su #Conte ch… - f4f62 : RT @giornalettismo: La doppietta del leghista #Morelli: prima la bufala su @giorgio_gori in vacanza a Formentera, poi l'ironia su #Conte ch… - Gio1768 : RT @giornalettismo: La doppietta del leghista #Morelli: prima la bufala su @giorgio_gori in vacanza a Formentera, poi l'ironia su #Conte ch… - FalmaTheHawk : RT @giornalettismo: La doppietta del leghista #Morelli: prima la bufala su @giorgio_gori in vacanza a Formentera, poi l'ironia su #Conte ch… -

Ultime Notizie dalla rete : bufala del “Oggi cane alla Cacciatora” – il ritorno della bufala del cane mangiato dagli immigrati Bufale.net Party a tema, baccanali e tregende: ecco cosa fanno i super ricchi quando non guardiamo.

Imprenditore del Tech come si dice oggi ... Perché c’è chi crede davvero al fatto che sia tutta una bufala, quando invece esistono racconti in prima persona di gente che ha pagato 450$ per andarci!

La doppietta del leghista Morelli: due bufale social in poco più di 24 ore

Come si alimenta la propaganda leghista? A suon di bufale. Protagonista, ancora una volta, il deputato della Lega Alessandro Morelli che, in meno di 24 ore, si è dimostrato più bomber di Ciro Immobile ...

Imprenditore del Tech come si dice oggi ... Perché c’è chi crede davvero al fatto che sia tutta una bufala, quando invece esistono racconti in prima persona di gente che ha pagato 450$ per andarci!Come si alimenta la propaganda leghista? A suon di bufale. Protagonista, ancora una volta, il deputato della Lega Alessandro Morelli che, in meno di 24 ore, si è dimostrato più bomber di Ciro Immobile ...