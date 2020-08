Il tributarista Stufano accusa Fontana: «Sapeva di quel conto. Alle Bahamas una società per non pagare l’euro-ritenuta» (Di domenica 2 agosto 2020) «quello Alle Bahamas non era un trust. Ma una società commerciale fantasma. Creata col solo scopo di evitare di pagare, sul conto svizzero, l'”euro ritenuta”, l’imposta al 15% sui capitali degli italiani detenuti nelle banche elvetiche». L’accusa, forte, arriva da uno degli avvocati tributaristi più conosciuti di Milano, Sebastiano Stufano. Il legale, che nel 2017 ha vinto il Premio Loy come “fiscalista dell’anno”, in una intervista rilasciata a la Repubblica ha affermato che «di società fittizie come la Montmellon VAlley, costituita dalla filiale Alle Bahamas della banca svizzera Ubs e agganciata al conto ... Leggi su open.online

