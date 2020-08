Formazioni ufficiali Lecce-Parma, Serie A 2019/2020 (Di domenica 2 agosto 2020) Le Formazioni ufficiali di Lecce-Parma, match valido per l’ultima giornata della Serie A 2019/2020. Sfida decisiva per i padroni di casa, che per rimanere nella massima Serie di campionato hanno bisogno di una vittoria, contro un Parma che scende in campo senza velleità di classifica. Calcio d’inizio alle ore 20:45 di domenica 2 agosto. Di seguito le scelte dei due allenatori. Formazioni ufficiali di Lecce-Parma: Lecce – In attesa Parma – In attesa Leggi su sportface

Notiziedi_it : SPAL-Fiorentina, ore 18.00: le formazioni ufficiali - news24_napoli : SERIE A – Spal-Fiorentina, formazioni ufficiali: out Ribery, Castrovilli… - zazoomblog : Spal-Fiorentina (2 agosto ore 18:00): formazioni ufficiali quote pronostici - #Spal-Fiorentina #agosto #18:00):… - clikservernet : Spal- Fiorentina, le formazioni ufficiali - Noovyis : (Spal- Fiorentina, le formazioni ufficiali) Playhitmusic - -