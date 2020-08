"Coronavirus, trovato il vaccino: a ottobre iniezioni di massa". Un terribile sospetto dietro l'annuncio della Russia di Putin (Di domenica 2 agosto 2020) Un annuncio clamoroso dalla Russia di Vladimir Putin: ad ottobre si inizieranno le vaccinazioni di massa contro il Coronavirus. Il vaccino in questione avrebbe già superato i trial clinici e a breve otterrà l'autorizzazione per essere usato sugli esseri umani. Mosca non ha fornito alcuna informazione sul tipo di prodotto, ma il ministro della Salute, Mikhail Murashko, ha sottolineato che saranno per primi immunizzati medici ed insegnanti. Le prime dosi, ha aggiunto, verrano inviate alle regioni russe dal 10 agosto. Ma addirittura la Reuters, che cita fonti anonime, fa sapere che il primo potenziale vaccino russo sarà approvato dalle autorità locali già nel corso di agosto. "Abbiamo in ... Leggi su liberoquotidiano

