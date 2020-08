Conte si sfoga e Icardi se la ride: post criptico su Instagram [FOTO] (Di domenica 2 agosto 2020) Una Instagram Story e due emoticon. Questo è bastato per far alimentare il dubbio: Mauro Icardi si riferiva all’Inter e a Conte? Fa discutere, infatti, ciò che l’ex attaccante nerazzurro ha postato sui profili personali social dopo lo sfogo di Antonio Conte susseguente alla vittoria di Bergamo. Ad onor di cronaca, bisogna specificare come non ci siano riferimenti espliciti dell’argentino a cose, persone, luoghi o altro. Il significato della storia e l’orario, però, non escludono totalmente l’ipotesi sopracitata. Anche perché Icardi si limita a pubblicare un emoticon sorridente affiancata da una con le braccia aperte. Come a voler dire: “Avevo ragione”. Anche lui, magari, avalla l’idea di ... Leggi su calcioweb.eu

