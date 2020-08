Weekend rovente, domenica sarà ancora allerta caldo: bollino rosso in 12 città (Di sabato 1 agosto 2020) Massima allerta tutto il Weekend per il gran caldo in molte città. Dopo le temperature da bollino rosso in 14 città sabato, anche domenica sarà allerta caldo in 12 capoluoghi di provincia Sabato le ... Leggi su tgcom24.mediaset

paolorm2012 : Allarme caldo, weekend di fuoco col ciclone africano - Il Tempo - FabyCony3 : RT @tempoweb: Weekend di fuoco col #caldoafricano Traffico da bollino rosso e scatta l'allarme malori - vivere_sardegna : Afa, weekend rovente in tutta Italia: ecco come proteggersi dal caldo - doritadia : Calore rovente. ???? Happy weekend. Montescudo. Rimini @LIGAWAB @realkimgosselin @luzzyhdz @Diego_Miguel_… - sardanews : Afa, weekend rovente in tutta Italia: ecco come proteggersi dal caldo -

Ultime Notizie dalla rete : Weekend rovente Weekend rovente in tutta Italia, come proteggersi dal caldo AGI - Agenzia Italia Weekend rovente, domenica sarà ancora allerta caldo: bollino rosso in 12 città

Afa, weekend rovente in tutta Italia: ecco come proteggersi dal caldo

Sarà uno dei weekend più torridi dell’anno, con temperature intorno ai 40 gradi in diverse città, e il bollettino delle ondate di calore del ministero della Salute si colora ancora di rosso. Domani sa ...

